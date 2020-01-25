Поклонская предложила наказывать грубых чиновников

Депутат-скандалист, бывший прокурор Крыма и известная своими радикальными монархическими взглядами, Наталья Поклонская предлагает «давать в тык» слугам народа, оскорбляющим граждан России. Народная избранница выразила свою позицию в официальном Telegram-канале, сообщает DEITA.RU





Наказывать чиновников Поклонская предлагает по закону — например, ввести в оборот документ «Об ответсвенности чиновников за оскорбление народа». По словам православного парламентария, она со своей командой уже прорабатывает такой проект закона. ПО словам Натальи, чиновников «можно штрафовать, а если человек не исправится — ему грозит уольнение».





Женщина-депутат отметила, что в России можно было бы вводить так называемый «моральный кодекс» для государственных служащих. По словам Поклонской, на современных чиновников приходит слишком много жалоб от простых граждан., в том числе и лично ей. «Унижать простого человека — недопустимо», заявила она.









Евгений Черемухин