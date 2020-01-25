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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Поклонская предложила наказывать грубых чиновников

поклонская

Депутат-скандалист, бывший прокурор Крыма и известная своими радикальными монархическими взглядами, Наталья Поклонская предлагает «давать в тык» слугам народа, оскорбляющим граждан России. Народная избранница выразила свою позицию в официальном Telegram-канале, сообщает DEITA.RU


Наказывать чиновников Поклонская предлагает по закону — например, ввести в оборот документ «Об ответсвенности чиновников за оскорбление народа». По словам православного парламентария, она со своей командой уже прорабатывает такой проект закона. ПО словам Натальи, чиновников «можно штрафовать, а если человек не исправится — ему грозит уольнение». 


Женщина-депутат отметила, что в России можно было бы вводить так называемый «моральный кодекс» для государственных служащих. По словам Поклонской, на современных чиновников приходит слишком много жалоб от простых граждан., в том числе и лично ей. «Унижать простого человека — недопустимо», заявила она. 



Евгений Черемухин

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