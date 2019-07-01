Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская прокомментировала в социальных сетях переговоры между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом, сообщает DEITA.RU.

По мнению Натальи Поклонской, одной из главных новостей мировой политики стало то, что Дональд Трамп зашел на территорию КНДР. «Действительно важный и серьёзный шаг!», - отмечает Наталья Владимировна.

При этом, Поклонская подсказывает Трампу возможную ультратоповую новость. «Но он побил бы все рекорды мировой новостью, если бы стал первым Президентом США, который прибыл с дружественным визитом в российский Крым! Вот это понимаю - новость, так новость!)», - комментирует депутат Государственной Думы.

По ее мнению, тем самым начался бы новый этап мироустройства, который строился на уважении и соблюдении гарантированных международными документами прав и свобод человека.





«И фото в шляпе! По-американски)», - сопровождает комментарий Поклонская комментарий фотграфией, хотя и не в ковбойской, но шляпке.

Ранее Наталья Поклонская возмутилась работой севастопольских властей, которые игнорируют людей и прячутся от них, а также работой севастопольской прокуратуры, которая на все это закрывает глаза.

«Я в Севастополе ничего делать не могу с такими руководителями», - заявила Наталья Поклонская. «Где Онкологический центр, громко обещанный нашему президенту два года тому назад?», - негодовала бывший прокурор Крыма.

Дмитрий Санников