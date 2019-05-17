Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская провела встречу с послом Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Риадом Хаддадом, сообщает DEITA.RU.

Совместное фото Наталья Поклонская опубликовала на своем официальном аккаунте в социальных сетях. Внимательные пользователи заметили, что Наталья Владимировна одета более чем демократично, узрев на фотографии джинсы.





Ранее депутат Государственной Думы Наталья Поклонская заявила о будущем включении Донбасса в состав России. Как отметила бывший прокурор Крыма, родившаяся в Луганской (тогда Ворошиловградской области), испытания, которые перенесла за последние годы независимая республика, говорит о том, что впереди у Донбасса большое будущее.

По словам Поклонской, для того, чтобы Донбасс стал процветающим полноценным субъектом Российской Федерации, уже предприняты определенные шаги.

Дмитрий Санников