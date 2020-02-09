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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Поклонская проверит свою национальность по ДНК

поклонская

Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская заказала генетический тест в одной из московских клиник, сообщает ИА DEITA.RU.

Об этом заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам рассказала в социальных сетях. Поводом для теста стало недавнее заявление Натальи Поклонской в телевизионном эфире:  «Я - русская украинка».

«И началась буря в стакане: «Да как она посмела?!», «Что она себе позволяет?!». В воздухе повис главный вопрос: «Ху из миссис Поклонская?» (ну, по национальности). Решила развеять мифы вокруг себя и заказала генетический тест в одной из московских клиник. Это исследование происхождения и генетических корней человека. ДНК бережно хранит всю информацию о человеке — как прокурорский архив, где «все ходы записаны». И скоро главная загадка будет раскрыта», - пишет Наталья Поклонская.

«Теперь узнаем, какая кровь во мне намешана. Вдруг окажется, что вместе с русской и украинской кровью во мне есть наследие древних и пугающих многих влахов? Или выяснится, что я татарка больше, чем чокнутый радикал Джемилев? А вдруг у нас с Зеленским общие предки? Вопросов тьма!», - отмечает Поклонская.

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