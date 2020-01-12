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6 Декабрь 2019, 18:15

Поклонская рассказала, как плачут в Крыму

Поклонская

Депутат Наталья Поклонская рассказала, что сотни жителей Крыма еще не получили свои российские паспорта, сообщает DEITA.RU.

Депутат написала в своем телеграм-канале о том, что к ней за помощью обратилось около 60 человек. Все они имеют проблемы с получением российского документа.

«Годами люди ходят в миграционную службу – и безрезультатно. Мне было стыдно слушать о том, как люди, плача, говорили о своем «недогражданстве», - заявила Поклонская.

По словам парламентарий, в миграционной службе требуют документ об отказе от гражданства Украины, либо доказательство того, что человек был в Крыму во время референдума 2014 года.

Поклонская отметила, что существуют сотни историй о том, как бюрократия дошла «до безумной степени абсурда», и что такое положение дел бросает тень на всю власть.

Александра Маслова

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