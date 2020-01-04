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6 Декабрь 2019, 18:15

Поклонская рассказала о домашнем насилии

поклонская

Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская оценила законопроект о домашнем насилии на личном опыте, сообщает DEITA.RU.

Как отметила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская в социальных сетях, она нашла время и изучила нынешний вариант спорного законопроекта о домашнем насилии. По мнению парламентария, данный законопроект действительно нуждается в серьезных изменениях, которые депутат планирует внести после праздников.

«Призываю всех не только критиковать, но и поучаствовать в доработке документа! Моё личное убеждение: законы, которые мы принимаем, должны быть для людей, а не наоборот. Именно поэтому для меня важно услышать мнение народа по данному законопроекту. Пишите свои предложения, а мои помощники и юристы их обработают. Прошу активного участия!», -пишет Наталья Поклонская.

Намекнула парламентарий и на свой печальный опыт. «Мой личный опыт подсказывает, что изменения в семейном законодательстве очень нужны! Например, судебное предписание, которое поможет женщине обезопасить себя и ребёнка от домашнего тирана, потерявшего контроль над собой из-за слабости к алкоголю. Такая бумажка, выданная в суде, спасёт сотни жизней тех, кто не может себя защитить», - подчеркнула Наталья Поклонская.

Прежде всего, депутат предлагает изменить название законопроекта — пусть это будет «Закон об укреплении и сохранении семьи». «Не нужно выставлять семью местом ужаса и постоянных побоев. Это одна из первых поправок, а остальные давайте подготовим все вместе!», - обратилась к подписчикам Наталья Поклонская.

Дмитрий Санников

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