Поклонская растерла Водонаеву за слова о маткапитале и рожающем быдле

Депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала в соцсетях высказывание Алены Водонаевой о материнском капитале, сообщает DEITA.RU.

Как пишет Наталья Поклонская, есть специальные телешоу для дам с большими губами. «Самое популярное из них — «Дом-2». Не стоит путать участниц и ведущих этого шоу с политиками или экспертами в какой-либо области деятельности. Всё, что они умеют — устраивать склоки и оскорблять других».



«Высказывание Алёны Водонаевой по поводу выплаты материнского капитала на детей — тому подтверждение. Обращать внимание на подобные бредовые высказывания и посвящать таким «звёздам» целые телешоу на центральных каналах, тем самым обеспечивая им ещё больший пиар, — большая ошибка. В стране есть масса актуальных проблем, достижений, планов, героев — вот чему и кому стоит посвящать телепрограммы. А мы видим дам с пониженной социальной ответственностью, унижающих и оскорбляющих россиян.



И всем на заметку: материнский капитал не потратишь на водку и веселья — его даже нельзя обналичить. Это помощь семье - например, в плане приобретения жилья. Так что нечего пичкать людей своей глупостью», - считает Наталья Поклонская.

Ранее участница шоу «Дом-2» Алена Водонаева заявила в социальных сетях о том, что политики не имеют морального права заставлять россиянок исправлять ошибки государства, которые привели к демографическому кризису. «Мы живем в нищей и жадной стране. В России рожают либо богачи, либо необразованное быдло», - высказалась Водонаева.

После чего призвала своих читательниц не рожать детей до того момента, пока они не будут уверены, что смогут кормить ребёнка, поставить его на ноги и обеспечить образование и медобслуживание. Водонаева также выразила презрение семьям, которые рожают по несколько детей, живя в нищете. «Не надо рожать рабов этому государству», - написала Водонаева.

«Хорошо бы ввести на телевизионных каналах определенный ценз на должность телеведущих — ограждать соотечественников от дам с пониженной социальной ответственностью. Ишь ты — „ЭТОМУ” государству! Хай катятся в „ТО” государство и хоть на собаках женятся», - прокомментировал актер Иван Охлобыстин.

Дмитрий Санников