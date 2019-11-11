Поклонская счастлива и свободна

Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская ощутила чувство свободы и счастья на Русском Севере, сообщает DEITA.RU.

Как рассказал Наталья Поклонская в социальных сетях, по понятным причинам ее путь из столицы всегда вёл на юг, но не так давно она стала открывать для себя все прелести красот Русского Севера.



«Несмотря на то, что частенько читаю вбросы про «духовников» Поклонской, вчера в Нило-Столобенской пустыни на Селигере, за чашкой чая у архимандрита Аркадия я по-настоящему задумалась: где же на самом деле могли бы быть духовники Поклонской?

Отвечу: главное — это чувство свободы и счастья. Именно эти чувства я испытываю в родном храме в Симферополе и в новом для меня месте — Нило-Столобенской пустыни.

В наше время сложно встретить людей, от общения с которыми ощущаешь гордость за свою причастность к вере и невероятное чувство свободы. Если кому-то понадобится найти духовника Поклонской, то вам сюда — на Русский Север или тёплый и родной юг», - написала Наталья Поклонская, приложив к посту фото с архимандритом Аркадием и видеороликом с аудиорядом композиции «Forever young» группы Alphaville.





Ранее стало известно о том, что депутат Государственной Думы Наталья Поклонская и бывший руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев завершили брачные отношения. По его словам, два лидера в одной семье — гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться.

Дмитрий Санников