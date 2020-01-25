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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Поклонская считает китайский вирус не случайностью

поклонская

В комментариях социальных сетей скандальный депутат Наталья Поклонская выложила свои размышления касательно истерии, связанной с коронавирусом, который уже стал настоящей угрозой для жителей Китая, сообщает DEITA.RU.

Депутат считает, что, это – заговор мировых властей, направленный на то, чтобы помешать развитию экономики и технологий Поднебесной.

«Кажется, что читаешь не новости, а сводки с фронтов апокалипсиса — я о чудовищном вирусе из Китая. Города, в которых живут 7-12 миллионов человек, берут в оцепление и закрывают на карантин... Разбивают блокпосты и перегораживают дороги... Военные не выпускают никого — ни местных, ни иностранцев. Медики проверяют всех пассажиров в самолётах. От новой заразы люди просто падают в обморок на улице, в Поднебесной всем не хватает мест в больницах...», - отмечает Поклонская.

В этом парламентарий видит едва ни мировой заговор.

«Желая править миром и зарабатывать большие деньги, люди будто играют в компьютерную стратегию. Есть группа неугодных — уничтожим. И плевать, что эти человечки не виртуальные, а живые. И этот коронавирус могли запустить специально… В Китае живёт полтора миллиарда человек. Их экономика и технологии развиваются с безумной скоростью. Конечно, это не нравится тем, кто хочет властвовать над планетой. На протяжении прошлого года все наблюдали, как в Китае пытались организовать госпереворот — устраивали массовые беспорядки по отработанным стандартам цветных революций. И вот сейчас наступила паника, страх и ужас перед непонятным вирусом — эпидемией», - добавляет депутат.

Поклонская видит в этом произвол мировых властей, из-за которого теперь гибнут сотни невинных граждан.

Александра Маслова

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