Бывший прокурор Крыма указала на тех, кто должен быть арестован на Украине, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Наталья Поклонская обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением поместить на скамью подсудимых лиц, которые по её мнению, достойны того, чтобы на ней оказаться.

Нынешний депутат Госдумы составила целый список лиц для уголовного преследования, которые сейчас проживают на Украине. Пока неизвестно, будет ли Зеленский прислушиваться к бывшему высокопоставленному работнику правопорядка.

Ранее президент Украины уже начал процесс люстраций и уже приступил к наказанию многих чиновников. Поклонская решила помочь новому лидеру страны и отметила, что до Владимира Зеленского на Украине наличие криминального прошлого являлось некой визитной карточкой для представителей госвласти.

Дмитрий Шевченко