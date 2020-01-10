Поклонская стала тайным оружием «Единой России»

Стали известны результаты эффективности депутатов Госдумы по работе в соцсетях и SMM, сообщает DEITA.RU.



Сейчас Instagram - это ресурс, который наиболее близок по своей аудитории к электорату, принимающему участие в выборах разных уровней в Российской Федерации. Депутаты не могут этого не знать, но эффективность их работы в соцсетях разнится существенно, даже у представителей одной партии.

Анализ включил в себя пять элементов контента: фотографии, видеозаписи, текстовое содержание, обратная связь и частота публикаций. Каждую составляющую ресурс «Политика» оценивал по пятибалльной шкале. Также был определен политико - психологический тип страниц и типы позиционирования.

Оказалось, что только у 170 депутатов Государственной Думы VII созыва есть активный аккаунт в социальной сети Instagram. Это 125 единороссов, 14 коммунистов, шестеро членов «Справедливой России», 24 ЛДПР-овца, и один депутат «Гражданской платформы».

По результатам анализа, главной движущей силой среди депутатов в Instagram стала партия Владимира Жириновского. У них наиболее высокий процент присутствия в соцсети и постоянной активности.

На втором месте «Единая Россия». У них процентное соотношение депутатов-блогеров меньше. Но по общему количеству подписчиков и персонал единороссы впереди всех.

Это логично, учитывая, что они составляют большинство. Плюс ко всему, среди членов ЕР много популярных спортсменов и деятелей культуры, чье количество подписчиков мало связано с членством в Госдуме.

Абсолютный аутсайдер - это «Справедливая Россия». В партии либо не понимают необходимость работы на новом поприще, либо не хотят выделять на это достаточно ресурсов. Только у четверти их депутатов есть свои аккаунты, которые нельзя назвать уж очень популярными.

КПРФ и «Гражданская платформа» - также отстают. Коммунисты - партия со вторым по величине электоратом - явно проигрывает всем конкурентам в интернет-среде, набирая только 6 815 подписчиков в среднем у каждого депутатского аккаунта.

Также ЕР и ЛДПР - лидеры по качеству контента. Среди депутатов встречаются и «политики», и «рассказчики», и «личности». Партия Жириновского даже более «человечна» - у ее членов аккаунтах гораздо больше простых историй. Единороссы же, очевидно, жестко контролируют сверху. В их аккаунтах гораздо меньше свободы.

Согласно итоговой таблице, у ЛДПР самыми эффективными признаны Ярослав Нилов, Владимир Жириновский и Виталий Пашин соответственно.

«Единая Россия» развивается в Инстаграм с помощью Натальи Поклонской, Евгения Серпера и Олега Быкова. Наиболее популярные блогеры среди коммунистов - Алексей Корниенко, Сергей Шаргунов и Казбек Тайсаев.

Василий Кучин

фото - Иполитика