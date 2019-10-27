Поклонская вступилась за права женщин

Зампредседателя «международного» комитета Госдумы РФ Наталья Поклонская открыто выступила против запрета абортов. Об этом сообщает DEITA.RU.

Бывший прокурор Крыма заявила, что никто кроме женщины не имеет права распоряжаться ее телом, а потому никакое государство не должно принимать за них решение прерывать нежелательную беременность или нет.

Как передает слова Поклонской РИА ФАН, депутат считает, что плохо работающие социальные программы для оказания государственной поддержки матерям в ряде случаев вынуждают женщин идти на аборт т.к. россиянки понимают, что будут не в состоянии банально прокормить ребенка.

По мнению зампредседателя Госдумы, властям страны необходимо не обвинять женщин в «убийстве», как это делает, например, депутат Виталий Милонов, не ограничивать их право на медикаментозное прерывание беременности, а решать проблему с точки зрения «разворачивания нормальной соцпрограммы».

Екатерина Цой