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Поклонская: «Я живу с президентом Путиным не так уж долго»

поклонская

Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская рассказала о своем отношении к президенту России Владимиру Путину, сообщает ИА DEITA.RU.

Откровенным получилось интервью Натальи Поклонской украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Тем интереснее, что собеседники занимают диаметрально противоположные позиции относительно некоторых аспектов происходящих и происходивших в России и на Украине событий.

«Вы молодая красивая женщина, а уже генерал. Путину за то, что он сделал Вас генералом, благодарны?», - спросил Дмитрий Гордон.

Как объяснила Наталья Поклонская, она благодарна Путину не за генеральские погоны, а за то, что «он от нас не отказался». Как призналась бывший прокурор Крыма, она сомневалась до последнего и думала, что их используют как разменную монету. «У нас не было гарантии, что Путин примет решение о возвращении Крыма, подпишет это соглашение», - сказала Поклонская.

«Он Вам знаки внимания как мужчина женщине оказывал?», - прямо спросил Дмитрий Гордон.

«Вы знаете, у нас столько много женщин и мужчин достойных и мы все встречаемся, и галантный нормальный мужчина в любом случае всегда окажет знак внимания и уважения к женщине, так уж сложена природа. Но чтобы мне президент оказывал такие знаки внимания, такого не было случая и обстоятельств таких не было», - объяснила Поклонская, упомянув, что личных встреч с Путиным один на один у нее никогда не было.

«Я его уважаю. Он сильная личность. К нему можно относиться по-разному: критиковать, ненавидеть, любить, не любить. Но то, что он сильный – это факт. Я его уважаю. Я благодарна за то, что все-таки нам получилось сохранить то, что мы имеем», - отметила Поклонская.

По ее мнению, вопрос обнуления сроков президентства Путина должен быть рассмотрен всеми гражданами России: «Я с президентом Путиным живу не так уж долго: 6 лет…»

«Хорошо сказали, могут понять не так, «Я с президентом Путиным живу не так долго: 6 лет», - рассмеялся Дмитрий Гордон.

«Правильно, пусть боятся», - отрезала Наталья Поклонская.

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