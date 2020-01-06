Поклонская заявила о переезде в Киев

Политик хочет наладить отношения между Россией и Украиной, сообщает DEITA.RU.



Наталья Поклонская, зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, заявила о том, что готова переехать в Киев. Такое заявление политик сделала в своем телеграм-канале.

По мнению Поклонской, отношения между Россией и Украиной давно пора налаживать. Для этого, по ее мнению, важно организовать дипмиссию в Киеве. Она и сама могла бы стать послом на Украине.

Именно наличие посольства в Киеве пожет разобраться с наследием смутных времен переворота. Это также поможет гражданам стран научиться уважать друг друга и соблюдать законы и порядок.

Елена Миронова