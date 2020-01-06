Новости
Поклонская заявила о переезде в Киев
6 Январь 2020, 23:35
Торопливые водители могут поплатиться за выезд на ЖД-пути пятикратно
6 Январь 2020, 22:31
Привычный способ заправиться может оказаться ловушкой для автомобилистов
6 Январь 2020, 21:34
Этот автомобильный налог будет расти еще два года
6 Январь 2020, 20:18
Вот сколько будет стоить проезд «зайцем» по платной автодороге
6 Январь 2020, 19:42
Как изменится школьный экзамен, напомнили россиянам
6 Январь 2020, 19:13
Сколько денег можно получить за рождение ребенка, сказали власти
6 Январь 2020, 18:38
Еще одну смерть принесло катание на тюбингах
6 Январь 2020, 18:15
Поклонская заявила о переезде в Киев
Политик хочет наладить отношения между Россией и Украиной,
сообщает DEITA.RU.
Наталья Поклонская, зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, заявила о том, что готова переехать в Киев. Такое заявление политик сделала в своем телеграм-канале.
По мнению Поклонской, отношения между Россией и Украиной давно пора налаживать. Для этого, по ее мнению, важно организовать дипмиссию в Киеве. Она и сама могла бы стать послом на Украине.
Именно наличие посольства в Киеве пожет разобраться с наследием смутных времен переворота. Это также поможет гражданам стран научиться уважать друг друга и соблюдать законы и порядок.
Елена Миронова