Поклонская заявила о Третьей мировой войне и «Игре престолов»

Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская в своем телеграм-канале прокомментировала последние события на Ближнем Востоке и реакции на них, сообщает DEITA.RU.

По словам законодателя, Третья мировая война идет уже последние десятилетия, правда «выражается она в локальных конфликтах». Она перечислила бомбежку Югославии, вторжение в Ирак, Осетинскую кампанию 2008 года, войну с ИГИЛ в Сирии, ответные бомбежки на Ближнем Востоке, разгул фашизма на Украине и бомбежку Донбасса.

«Самое важное — участившиеся попытки США через перевороты свергать режимы в отдельных странах», - пишет народная избранница.

Она отметила, что Третья мировая война не будет повторять ошибок XX века. Страны завоевывают по сценарию, который похожий на сериал «Игра престолов», где людьми управляют с помощью информации.

В пример, она привела украинский майдан 2014 года, назвав его часть Третьей мировой. По ее мнению, лидерам стран не выгодно использовать войска для подавления страны, лучше подходит экономическая блокада, которую обещают Ирану. Однако она подчеркнула, что в ходе этой войны как всегда страдают самые обычные люди, у которых ломаются судьбы, но «о таких мелочах не задумываются».

Напомним, что в начале 2020 года США на территории Ирака уничтожили генерала Ирана, в ответ Иран обстрелял американские военные базы на территории Ирака. Последней каплей в «котел событий» стало крушение Лайнера Boeing 737, который вылетал из аэропорта Тегеран и почти сразу же рухнул, погибло – 180 пассажиров.

Иван Юрьев