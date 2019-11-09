Поклонской жаль отказа в визе

Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская прокомментировала публикации о японской туристке на Сахалине, сообщает DEITA.RU.

Речь идет о материале японского издания «Асахи Симбун», который перепечатало на свой лад большинство федеральных СМИ. Рассказывается в заметке о впечатлениях японской туристки, побывавшей на Сахалине.

«Когда прилетаешь, вокруг одни русские. Я думала, что будут вывески на японском, но оказалось, что все надписи на русском языке», - неожиданно обнаружила японская туристка. Кто же еще должен быть на Сахалине, кроме русских, и на каком языке должны быть надписи?

«Жаль, что мне не дали визу в Японию, я бы тоже удивилась обилию вывесок на японском..», - иронично комментирует Наталья Поклонская в своем тг-канале.

Мировую известность Наталья Поклонская обрела как раз сначала в Японии, после пресс-конференции в качестве прокурора Крыма. Образ строгого, но «няшного» прокурора вдохновил японцев на создание картинок в стиле «аниме». Но в октябре 2019 года в МИД Японии Наталье Поклонской отказали в визе. «Вообще никак не аргументировали. Долго очень думали и потом отказали без пояснения причин», - комментировала Поклонская

Дмитрий Санников