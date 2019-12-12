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Покойник пришел разбираться в пенсионный фонд
69-летний ветеран труда пришел в пенсионный фонд – ему перестали присылать пенсию и все положенные социальные выплаты, сообщает DEITA.RU.
В отделении мужчина узнал, что на самом деле он мертв – так решили чиновники. Газета «Вести» отметила хорошее для покойника состояние мужчины: он бодр, активен и здраво рассуждает.
В камчатском отделении ПФР отметили, что в конце сентября Сбербанк прислал им лист о том, что камчадал умер еще в марте 2019. Даже прислали номер свидетельства, подтверждающий кончину гражданина. Однако, сам «покойный» неожиданно пришел в конце ноября в ПФР – ему перестали приходить все положенные государством выплаты.
В пенсионном фонде рассказали, что мужчине выплатили все задолженности – за октябрь, ноябрь и декабрь. Там не смогли ответить, по какой причине мужчину признали мертвым.
Александра Маслова