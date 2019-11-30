Покупать алкоголь разрешат до полуночи

Такое исключение сделают только для одного напитка, который хотят популяризировать, сообщает DEITA.RU.



Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выступила с интересным предложением – разрешить продавать вино до полуночи вместо сегодняшних 22.00. Об этом сообщает РИА «ФАН».

Однако к продаже до глубокой ночи в качестве исключения из основного закона предлагается только вино российского производства. Эта мера, считают власти, поможет популяризировать напиток. Письмо с предложением уже направлено в правительство, Минфин, Госдуму и Совет Федерации.

Напомним, самое известное российское вино, которое и так пользуется любовью потребителей, производят в Крыму.

Елена Миронова