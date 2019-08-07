Все больше случаев мошенничества происходит на рынке недвижимости: россиянам сложно стало покупать «вторичку», сообщает DEITA.RU.

На 7,5 процентов выросло количество злоупотреблений доверием граждан, предупреждают сотрудники агентства "ИНКОМ-Недвижимость".

Схем мошенничества несколько.

Риелтор может иметь в виду не договор продажи, а договор дарения, когда говорит о притворной сделке. Такая схема действий получила название «рейдерский захват», и применяется, например, когда между дольщиками-родственниками начинаются конфликты. Собственник дарит жилье постороннему человеку, а право всех остальных дольщиков на выкуп при этом нарушается.

Другой вариант мошенничества – сознательно уменьшить стоимость квартиры в договоре купли-продажи. Разницу между реальной и указанной суммой помещают в банковской ячейке, их забирает продавец, а после этого сам собственник оспаривает сделку – якобы «убыточную». Он говорит, что отказывается от сделки и возвращает покупателю ту небольшую сумму, которая указана в договоре. Деньги же, хранившиеся в банке, получить назад, если на них не оформлялась расписка.

Нередко махинации с объектами, у которых мутная юридическая история. Может оказаться, что покупатель столкнется с кем-то, кто тоже имеет права на это жилье.

Чтобы избежать мошенников, историю квартир стоит обязательно проверять.

Анастасия Туркова