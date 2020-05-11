Покупателей авто защитят от продавцов-мошенников

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Узнать историю автомобиля станет проще

В России объединили в единую систему два реестра — реестр уведомлений о залоге движимого имущества и единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юрлиц и ИП, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

С сегодняшнего дня, 11 мая, на портале госуслуг станут доступны сведения о залоге транспорта, оборудования, ценных бумаг и обременениях на прочее движимое имущество.

Таким образом, граждане смогут получать с помощью новой системы нотариально заверенные выписки, которые являются, в том числе, доказательством в суде, что покупатель перед совершением сделки проявил осмотрительность и проверил «чистоту» имущества.

В частности, покупателям автомобилей теперь будет доступна открытая информация о залоге движимого имущества, о заключении договора лизинга или купли-продажи и так далее.

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