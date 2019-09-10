Покупателей проблемных квартир защитят

Защита появится у тех, кто купил проблемную квартиру, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Верховный и конституционный суды РФ решили: покупатели не должны страдать из-за того, что чиновники в муниципалитете не оформляют вовремя документы на выморочное имущество.

Не отбирать жилье у добросовестных покупателей и не вынуждать жильцов съехать должны чиновники, а самостоятельно проверять все документы: паспорта, право на приватизацию, документы о передачи квартиры по наследству и т.д. Выморочное имущество проверять и оформлять нужно им, поскольку у них есть доступ ко всем необходимым бумагам, до которых попросту не может добраться покупатель. А значит, дело не в том, что покупатели недвижимости слишком неосмотрительны и беспечны. Ситуации могут сложиться разные.

Квартиры из собственности муниципалитета преемник после смерти жильца продать не может, по наследству такие квартиры не передают, и оформить их в собственность нельзя, поскольку они принадлежат государству. Соответственно, их нельзя и продать кому-либо еще. Но если это было сделано по незнанию – ответственность понесут чиновники.

Добавим, что минувшим летом в Госдуме начали разрабатывать поправки к закону, по которым будет запрещено отбирать приватизированное ранее жилье у честного покупателя.

Анастасия Туркова