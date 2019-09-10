telegr wh call

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Новости партнеров

Покупателей проблемных квартир защитят

10 Сентябрь 2019, 21:02

Ремонт, двери на балкон, квартира, белые стены 2

Защита появится у тех, кто купил проблемную квартиру, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Верховный и конституционный суды РФ решили: покупатели не должны страдать из-за того, что чиновники в муниципалитете не оформляют вовремя документы на выморочное имущество.

Не отбирать жилье у добросовестных покупателей и не вынуждать жильцов съехать должны чиновники, а самостоятельно проверять все документы: паспорта, право на приватизацию, документы о передачи квартиры по наследству и т.д. Выморочное имущество проверять и оформлять нужно им, поскольку у них есть доступ ко всем необходимым бумагам, до которых попросту не может добраться покупатель. А значит, дело не в том, что покупатели недвижимости слишком неосмотрительны и беспечны. Ситуации могут сложиться разные.

Квартиры из собственности муниципалитета преемник после смерти жильца продать не может, по наследству такие квартиры не передают, и оформить их в собственность нельзя, поскольку они принадлежат государству. Соответственно, их нельзя и продать кому-либо еще. Но если это было сделано по незнанию – ответственность понесут чиновники.

Добавим, что минувшим летом в Госдуме начали разрабатывать поправки к закону, по которым будет запрещено отбирать приватизированное ранее жилье у честного покупателя.

Анастасия Туркова

Читайте также:

Россияне согласились с "серой" зарплатой

Читайте также:

В банке рассказали, кому не дают кредит

Читайте также:

Полумиллионные штрафы ждут коммунальщиков за мусор

Последнее

Доллар будет стоить 30 рублей

Систему пересмотрят: выйти на пенсию россияне смогут раньше

Названы симптомы рака у мужчин

Таким гражданам сохранят надбавку к пенсии
‡агрузка...
Загрузка...

Новости

Ждать ли сюрпризов от погоды, расскажут синоптики

11 Сентябрь 2019, 06:15

Как долго можно ездить с просроченными правами

11 Сентябрь 2019, 05:31

Самолет «Аэрофлота» не смог с первого раза приземлиться

11 Сентябрь 2019, 04:45

Вот такие приложения на телефоне следят за пользователями

11 Сентябрь 2019, 04:01

Вот что случится при нарушении порядка переключения передач

11 Сентябрь 2019, 03:15

Пенсионная реформа-2: это ещё не конец

11 Сентябрь 2019, 02:31