Заплатив крупный аванс, мужчина остался без денег и машины, сообщает DEITA.RU.

Житель пригорода дальневосточной столицы на одном из сайтов обнаружил объявление о продаже автомобиля Toyota Prius с доставкой по выгодной цене, сообщил агентству источник в правоохранительных органах. Мужчина позвонил продавцу и договорился о сделке. Владелец машины потребовал получения аванса в сумме 270 тысяч рублей, которые доверчивый покупатель перевел на указанный счет.

После получения денег злоумышленник отключил телефон и удалил объявление, а пострадавший понял, что стал жертвой мошенничества.

Горожанин решил обратиться в полицию и сообщил о происшествии. По факт мошеннических действиях возбуждено уголовное дело. Поиски подозреваемого продолжаются.

Игорь Бегунов