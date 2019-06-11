Крупнейшая интернет-площадка по продаже товаров собирается ускорить доставку, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Коммерсант".

Китайский AliExpress работает над тем, чтобы россияне быстро получали недорогие товары, купленные на сайте. Для этого торговый гигант намерен перевозить вещи стоимостью дешевле 150 рублей самолётами.

Предполагается, что введение такой меры позволит сократить срок доставки в большие города России до двух недель.

Пока представители крупнейшей торговой компании планируют попробовать поработать подобным образом уже с середины июня текущего года.

При этом дополнительно сообщается, что, например, во Владивостоке ранее грузы отправлялись только с помощью железной дороги из распределительного центра.

По словам гендиректора AliExpress в России, применение новой схемы не должно отразиться на конечной стоимости товара.

Ранее стало известно, что у россиян может стать ещё меньше денег в случае если они соберутся отдыхать за границей.

Дмитрий Шевченко