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Покупки за рубежом станет делать выгоднее с 1 января
Порог беспошлинного ввоза зарубежных товаров меняется с 1 января 2020 года, сообщает DEITA.RU.
На данный момент норма беспошлинного ввоза товаров для личного пользования составляет для одного гражданина в течение месяца — 31 килограмм и 500 евро. То есть, если общий вес или сумма посылок за один месяц превышает указанные лимиты — нужно доплачивать.
С 1 января 2020 года вводятся следующие требования: 31 килограмм и 200 евро на одну посылку. Проще говоря, начиная с будущего года неважно, сколько посылок отправлено в месяц, важна каждая коробка.
Отмечается, что новая схема значительно выгоднее для многих граждан.
Екатерина Брязгунова