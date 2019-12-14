Покупки за рубежом станет делать выгоднее с 1 января

Порог беспошлинного ввоза зарубежных товаров меняется с 1 января 2020 года, сообщает DEITA.RU.

На данный момент норма беспошлинного ввоза товаров для личного пользования составляет для одного гражданина в течение месяца — 31 килограмм и 500 евро. То есть, если общий вес или сумма посылок за один месяц превышает указанные лимиты — нужно доплачивать.

С 1 января 2020 года вводятся следующие требования: 31 килограмм и 200 евро на одну посылку. Проще говоря, начиная с будущего года неважно, сколько посылок отправлено в месяц, важна каждая коробка.

Отмечается, что новая схема значительно выгоднее для многих граждан.

Екатерина Брязгунова