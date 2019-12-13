«Покусился на святое» - горожане встали на защиту легенды

Один из подписчиков известного городского паблика разместил жалобу на «продавщиц пирожков» в районе железнодорожного вокзала во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.

«Стоит точка по продаже еды и горячих напитков, никаких документов нет, санитарных книжек тоже, продавцы женщины обе сидят и курят одну за одной сигареты», - пишет мужчина, возмущаясь тем, что работают продавцы в условиях санитарии, и часто продают еду, даже не помыв рук.

Однако, на защиту торговцев вышли сразу несколько комментаторов.

«Так это же пянсешницы. Они много лет так стоят, и так продают свой товар. Не нравится – не бери, разве кто-то заставляет».

«Первый раз пянсе увидел, что ли? Всегда тут стояли, и так торговали».

«На святое покусился, на пянсе! Не нравится – так не покупай, нечего тут возмущаться!».

«В студенчестве очень часто брал пянсе, ни разу не отравился, ничего такого не было».

«Это даже не еда, а колорит нашего города, достопримечательность», - пишут горожане.

Александра Маслова