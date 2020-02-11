«Пол прогнил, спортзал закроют» - приморский школьник рассказал о проблеме Путину

В поселке Славянка Хасанского района займутся реконструкцией школьного спортзала, сообщает ИА DEITA.RU.

Как пишет приморский ОНФ, это произошло благодаря действиям местных активистов.

Изначально информация о плачевном состоянии школьного спортзала была озвучена на прямой линии с Владимиром Путиным. Рассказал об этом лично президенту восьмиклассник из Славянки. Мальчик поделился с главой государства, что пол в зале давно прогнил, у администрации нет денег на ремонт – и если зал закроют, то школьникам негде будет заниматься волейболом и баскетболом.

Региональный ОНФ и власти Хасанского района направили в краевую администрацию соответствующий пакет документов на то, чтобы получить субсидию на капремонт спортзала и получение необходимых снарядов и инвентаря.

В ОНФ заявили, что будут держать эту ситуацию под контролем. Активисты подчеркивают, что еще раз обратят внимание властей на проблему.