Полетели головы: Мишустин уволил замминистра

Глава российского правительства Михаил Мишустин освободил от ранее занимаемой должности заместителя министра Минпромторга Дмитрия Овсянникова, сообщает DEITA.RU.

Причиной увольнения стало грубое поведение чиновника в аэропорту Ижевска. Овсянников нагрубил сотрудникам полиции, после чего был задержан и обвинён в мелком хулиганстве.

Через несколько дней после инцидента, тогда ещё замминистра поспешили выгнать из своих рядов члены партии «Единая Россия», а его непосредственный начальник в виде главы Минпромторга Денис Мантуров заявил, что Овсянников не будет продолжать свою работу в министерстве.

Теперь решением Мишустина Овсянников освобождён от должности заместителя министра промышленности и торговли в связи с сокращением этой должности.