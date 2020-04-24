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Полетели головы: Мишустин уволил замминистра

Мишустин

В правительстве произошла перестановка

Глава российского правительства Михаил Мишустин освободил от ранее занимаемой должности заместителя министра Минпромторга Дмитрия Овсянникова, сообщает DEITA.RU.

Причиной увольнения стало грубое поведение чиновника в аэропорту Ижевска. Овсянников нагрубил сотрудникам полиции, после чего был задержан и обвинён в мелком хулиганстве. 

Через несколько дней после инцидента, тогда ещё замминистра поспешили выгнать из своих рядов члены партии «Единая Россия», а его непосредственный начальник в виде главы Минпромторга Денис Мантуров заявил, что Овсянников не будет продолжать свою работу в министерстве.

Теперь решением Мишустина Овсянников освобождён от должности заместителя министра промышленности и торговли в связи с сокращением этой должности.

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