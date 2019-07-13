Дорожно-транспортное происшествие произошло в темное время суток во Владивостоке, сообщает DEITA.RU по материалам популярного канала Astakada.

Водитель Toyota Crown двигался со стороны центра в сторону маяка. Но не справился с управлением и врезался в леерные ограждения на Казанском мосту. Неравнодушные автомобилисты, оказавшиеся рядом, поспешили оказать помощь водителю.

По данным госавтоинспекторов, за прошедшую неделю на дорогах Приморского края отстранено от управления 209 нетрезвых водителей. К административной ответственности привлечено 108 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 92 автомобилиста, отказавшегося от прохождения медосвидетельствования. 9 правонарушителей управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно. Эти водители будут привлечены к уголовной ответственности.

Дмитрий Санников