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6 Декабрь 2019, 18:15

Полеты на Дальний Восток будут субсидировать по-новому

самолет

К февралю следующего года Минтранс разработает реформы для нынешней системы субсидирования полетов на Дальний Восток, в Крым и Калининград, сообщает DEITA.RU.

Как сообщил «ТАСС» глава министерства Евгений Дитрих, нынешние программы в дальневосточные регионы, Крым и Калиниград давно нуждаются в изменениях.

Отметим, что сегодня в стране есть две таких программы: региональная и специальная - для трех указанных выше частей страны. Вторая действует практически круглый год. В 2019 году на выплаты 10 авиакомпаниям выплатили 3,8 млрд рублей субсидий. Чуть позже к этой сумме добавились еще 2,5 млрд.

Кроме того, Евгений Дитрих подчеркнул, что срок субсидирования должен быть продлен с нынешних трех лет до пяти.

Напомним, что не так давно на Дальнем Востоке разгорелся настоящий скандал. Аэрофлот – единственный авиаперевозчик, который выполняет полеты между Дальним Востоком и центральными частями страны, отказался работать по существующим сейчас «плоским тарифам», заявив о их невыгодности. Позже вопрос удалось уладить – после того, как в конфликт вмешался Дмитрий Медведев по просьбе депутатов.

 

Александра Маслова

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