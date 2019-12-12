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Полеты на Дальний Восток будут субсидировать по-новому
К февралю следующего года Минтранс разработает реформы для нынешней системы субсидирования полетов на Дальний Восток, в Крым и Калининград, сообщает DEITA.RU.
Как сообщил «ТАСС» глава министерства Евгений Дитрих, нынешние программы в дальневосточные регионы, Крым и Калиниград давно нуждаются в изменениях.
Отметим, что сегодня в стране есть две таких программы: региональная и специальная - для трех указанных выше частей страны. Вторая действует практически круглый год. В 2019 году на выплаты 10 авиакомпаниям выплатили 3,8 млрд рублей субсидий. Чуть позже к этой сумме добавились еще 2,5 млрд.
Кроме того, Евгений Дитрих подчеркнул, что срок субсидирования должен быть продлен с нынешних трех лет до пяти.
Напомним, что не так давно на Дальнем Востоке разгорелся настоящий скандал. Аэрофлот – единственный авиаперевозчик, который выполняет полеты между Дальним Востоком и центральными частями страны, отказался работать по существующим сейчас «плоским тарифам», заявив о их невыгодности. Позже вопрос удалось уладить – после того, как в конфликт вмешался Дмитрий Медведев по просьбе депутатов.
Александра Маслова