Полицейские Арсеньева объясняют детям, как не попасть в сети наркозависимых

Федеральные профилактические мероприятия «Сообщи, где торгуют смертью» и «Дети России – 2019» добрались до Арсеньева. В городе беседы со школьниками и тематические занятия проводят инспекторы по делам несовершеннолетних и эксперты отдела наркоконтроля межрайонного отдела МВД России, сообщили DEITA.RU в пресс-службе администрации городского округа.

На занятиях специалисты рассказывают о профилактике наркомании среди трудных подростков и фактах вовлечения их в преступность. Сотрудники отдела МВД «Арсеньевский» сообщают о вреде наркотических и психотропных веществ для здоровья, о тяжких последствиях их употребления. Речь во время лекций также заходит об уголовной и административной ответственности за участие в обороте наркотиков.

В рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» полицейские говорят о необходимости оперативного обращения в органы при выявлении фактов гражданами в сфере незаконного оборота наркотических веществ, в том числе, если они стали невольными участниками или свидетелями данных инцидентов.

Отметим, акции «Дети России-2019» и «Сообщи, где торгуют смертью» в Приморском крае проводятся в рамках реализации государственной программы «Безопасный край» на 2015-2021 годы.