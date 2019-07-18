Полиции могут расширить полномочия, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «РИА Новости».

В первом чтении принят законопроект, который может дать полиции право предостерегать граждан о том, что их действия недопустимы. Если гражданин создает условия возникновения административного правонарушения ил преступления, ведет себя неположенным образом – стражи правопорядка смогут это остановить, предупредив.

Такая мера должна поспособствовать профилактике правонарушений и не дать гражданину в чем-либо нарушить закон.

Анастасия Туркова