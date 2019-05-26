Полицейские дальневосточной столицы проводят проверку по факту БДСМ-вечеринки в 74-й школе, проведенной в День непослушания, 22 мая, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в УМВД России по Приморского краю, на данный момент все участники мероприятия установлены, ими оказались 17-летние ученики 11-го класса. В отношении двух ребят составлены протоколы по статье «Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия» КоАП РФ. В рамках статьи ребятам грозит штраф от одной до полутора тысячи рублей. Кроме того, у них конфискуют форменную одежду и пагоны.

Во время проверки стражам порядка удалось выяснить, что выпускники приобрели полицейскую форму в обычном магазине спецодежды.

Отмечается, что в отношении руководства, преподавателей и школьников проверка продолжается.

Екатерина Брязгунова