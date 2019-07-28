Полиция и дружинники проводят рейды по пресечению фактов стихийной торговли в столице Дальнего Востока, сообщили DEITA.RU в УМВД России по городу Владивостоку.

Участковые уполномоченные отдела полиции №5 (Советский район) управления МВД России по городу Владивостоку совместно с представителями Добровольной народной дружины «Охранных предприятий» и административно-территориальным управлением Советского района администрации города Владивостока провели мероприятия, направленные на предупреждение и пресечение фактов несанкционированной торговли.

Как отмечают владивостокские полицейские, чтобы окончательно искоренить незаконную торговлю на улицах города недостаточно одних только усилий сотрудников полиции и отдела муниципального контроля по благоустройству администрации. Нужна еще реальная помощь общественников и неравнодушных жителей города. Поэтому полицейские УМВД России по городу Владивостоку систематически проводят совместные рейды с дружинниками.





В ходе рейда составлены 9 протоколов об административных правонарушениях за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица. С нарушителями полицейские провели беседы о недопущении торговли в неустановленных местах на территории населенного пункта.

По словам владивостокских полицейских, несанкционированная торговля негативно влияет на благоустройство города, приводит к нарушению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а вблизи проезжей части дороги препятствует движению транспорта, создает угрозу травматизма и, зачастую, влечет за собой складирование мусора, который оставляют после себя торговцы.

Полиция напоминает, что продукты, приобретенные на стихийных рынках, не проходят экспертизу на химические и бактериологические показатели. Такие продукты в большинстве случаев не отвечают стандартам качества.

Дмитрий Санников