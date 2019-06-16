Деширов скрутили на борту самолета, вылетавшего из Новокузнецка в Москву. Неприятный инцидент с привлечением полицейских произошел в субботу, 15 июня, сообщает DEITA.RU.

Как пишет портал Новокузнецк.ру, двое мужчин планировали отправиться в российскую столицу. Однако перед самолетом решили выпить. Алкоголь ударил в голову, и они начали грубить окружающим.

По словам свидетелей, они шумели и приставали к пассажирам и встречающим гражданам, чем и привлекли внимание персонала. Им пришлось вызвать транспортных полицейских.

Стоит отметить, что дебоширам все-таки удалось попасть на самолет, откуда вскоре из вывели и препроводили в отделение для составления протокола. Задержка рейса составила 20 минут.

Екатерина Брязгунова