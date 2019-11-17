Полицейские составили портрет российского преступника

МВД России раскрыло статистические данные по российской преступности за прошедшие месяцы 2019 года, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, каждый третий из задержанных за совершение преступления находился в состоянии алкогольного опьянения.

Всего полицейские задержали почти 680 тыс. человек, из которых более половины (433 тыс.) не имеют постоянного источника дохода, то есть фактически являются безработными. Именно они идут на преступления чаще всего.

Также больше половины - почти 383 тыс., пошли на рецидив, то есть ранее уже нарушали закон.

Большую часть из них составляют мужчины, за ними идут женщины (109 тыс.). Отдельно выдели студентов (задержано более 30 тыс.) и подростков (более 27 тыс.). При этом, отмечают в МВД, среди несовершеннолетних и студентов отмечено снижение уровня преступности.

Дмитрий Санников