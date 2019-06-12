Бездомному щенку приморские полицейские помогли обрести любящего хозяина, сообщили DEITA.RU в отделе МВД России по городу Уссурийску.

Щенок неожиданно прибился к зданию уссурийской отдельной роты патрульно-постовой службы, одиноко скитаясь по плацу. Первой мыслью полицейских стали поиски хозяина. Рядом находятся дома частного сектора, и маленький пес мог прийти оттуда.

Однако, поиски хозяев щенка результата не принесли. Тогда эксперт отдела МВД России по городу Уссурийску Анатолий Маранджян начал искать «добрые руки» для передачи маленького четвероного. Ну а пока приморские полицейские дали щенку кличку Гром и неделю ухаживали за ним, определив в питомник.

Спустя неделю отыскались и желающие приютить Грома. Теперь он живет в большом частном доме. Недавно хозяин собаки прислал полицейским целый фотоотчет, как Гром весело проводит время со своей новой семьей. Теперь у него есть подружка по кличке Эльза.

А накануне столичные инспекторы дорожно-патрульной службы пришли на помощь маленькому "пешеходу". Ежик выбрался ночью на проезжую часть и чуть не погиб под колесами автомобилей. Благодаря бдительности инспекторов дорожно-патрульной службы житель леса был спасен.

Дмитрий Санников