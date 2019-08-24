Во время сильного ливня в Находке 22 августа, автомобилистка попала в чрезвычайную ситуацию, оказавшись буквально отрезанной от суши в считанные минуты, сообщили DEITA.RU в администрации города.

В пиковые часы ливневая канализация не справлялась с отводом большого объема воды. На подтопленном участке дороги в районе улицы Спортивной машина заглохла, и вода быстро заполнила салон автомобиля наполовину. Женщина пенсионного возраста ждала помощи, находясь в холодной воде.

Спасательную операцию организовали прибывшие инспекторы дорожно-патрульной службы Денис Вереновский и Алексей Елизов, на помощь которым пришёл очевидец происшествия Виктор Ключников. Они помогли пожилому человеку выбраться из затопленного автомобиля, перенесли в безопасное место и вызвали врачей скорой медицинской помощи.





После осмотра медиков женщина рассказала, что заехала на подтопленный участок дороги, двигатель заглох, а в салон стремительно стала поступать вода. Телефон отключился. Растерявшись, что не может самостоятельно выбраться, женщина стала звать на помощь, однако находящиеся неподалеку граждане только снимали ее на телефон. Жительница Находки выразила искреннюю благодарность и признательность своим спасителям.

Госавтоинспекторы отдела МВД России по городу Находке оказывают помощь сотрудникам МЧС в проведении аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ. В местах подтоплений наряды дорожно-патрульной службы информируют граждан о необходимости объезда опасных участков.

Между тем, по состоянию на утро 24 августа, затоплена дорога на Находку в районе Смоляниново. Проехать могут лишь грузовики. Легковые автомобили госавтоинспекторы направляют в дальний объезд.

Дмитрий Санников