Полицейские теперь должны беречь нервы родственников пострадавших

Накануне, 6 февраля, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал законопроект, вносящий изменения в закон «О полиции», сообщает ИА DEITA.RU.

Одно из обновлений, которые должны непосредственно коснуться рядовых россиян, касается информации о пострадавших. Если человек оказался жертвой преступления или несчастного случая, раньше он мог рассчитывать только на первую помощь от сотрудника правоохранительных органов и отправку в медучреждение.

«Однако информировать родственников они не обязаны, и в результате порой людям приходилось часами обзванивать больницы в поисках родного человека», – подчеркивается на официальном портале Госдумы РФ.

Теперь же к этому добавляется обязанность как можно скорее сообщить об инциденте и о выборе медучреждения близким пострадавшего. Таким образом, при соблюдении полицейскими новых обязанностей граждане могут сберечь немало нервных клеток.

Кроме того, если полицейскому пришлось проникнуть на частную собственность, участок или нежилое помещение, собственник также должен быть поставлен в известность. Прежде это касалось только квартир и домов.