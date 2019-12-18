Полицейские угрожали девушке изнасилованием и пытали

Суд Южно-Сахалинска вынес приговор в отношении трех полицейских, которые избивали и пытали задержанную, сообщает DEITA.RU.

Как сообщает областная прокуратура, в 2015 году трое оперуполномоченных весь день пытали девушку. Ее связали, избивали, душили пакетом и грозили изнасилованием со стороны неких «третьих лиц». Кроме того, двое подозреваемых применяли в отношении потерпевшей электрошокер. По словам полиции, эти действия должны были склонить задержанную к признанию к причастности к хищению определенной суммы денег.

Прокуратура представила в суд все необходимые доказательства.

Суд дал виновным 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, на три года они не смогут занимать должности, связанные с осуществлением властных функций.

Александра Маслова