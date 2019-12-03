Полицейские в масках вышли на улицы Владивостока

Жители Владивостока сегодня были немного озадачены, видя на городских улицах полицейских в масках и с автоматами, сообщает DEITA.RU.

Как отметили в полиции, причин для паники нет – это всего лишь стандартные учения для тренировки антитеррористической защищенности.

«На учениях реализуются теоретические и практические мероприятия, связанные с пресечением деятельности вероятных террористических групп», - отмечает ведомство.

Отметим, что такую тренировку проводят все силовые ведомства города, МЧС и органы краевой власти.

Оперативный штаб, в свою очередь, просит горожан с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям, проявлять спокойствие и лояльность по отношению к ним.

Александра Маслова