Новости
Полицейские в масках вышли на улицы Владивостока
3 Декабрь 2019, 10:30
Министр ЖКХ ушел в отставку
3 Декабрь 2019, 10:15
Начальником отдела ЖКХ администрации занялась прокуратура
3 Декабрь 2019, 10:00
Важные работники могут получать до 150 тысяч
3 Декабрь 2019, 09:45
Медведев продлил мораторий на ГЛОНАСС
3 Декабрь 2019, 09:30
Суд арестовал миллионы у бывшего зама Путина
3 Декабрь 2019, 09:15
Уберут ли «северные надбавки», сказали в Кремле
3 Декабрь 2019, 08:45
Как мощный тайфун повлияет на погоду, сказал синоптик
3 Декабрь 2019, 08:15
Полицейские в масках вышли на улицы Владивостока
Жители Владивостока сегодня были немного озадачены, видя на городских улицах полицейских в масках и с автоматами, сообщает DEITA.RU.
Как отметили в полиции, причин для паники нет – это всего лишь стандартные учения для тренировки антитеррористической защищенности.
«На учениях реализуются теоретические и практические мероприятия, связанные с пресечением деятельности вероятных террористических групп», - отмечает ведомство.
Отметим, что такую тренировку проводят все силовые ведомства города, МЧС и органы краевой власти.
Оперативный штаб, в свою очередь, просит горожан с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям, проявлять спокойствие и лояльность по отношению к ним.
Александра Маслова