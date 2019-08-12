12 Август 2019, 17:45
Полицейские выкинули уголовные дела в лес
Источник изображения: «Deita.ru»
Случайные свидетели нашли
материалы дел с личными данными граждан, сообщает DEITA.RU.
В Свердловской области полиция проверят опубликованные в анонимных телеграм-каналах информацию. Судя по публикациям блогеров, в лесу в районе деревни Шайдурово обнаружили выброшенные материалы уголовных дел.
Как рассказали очевидцы, среди бумаг есть фотографии, а также характеристики на людей и даже данные их паспортов.
Как пишет РИА Новости, полиция уже занялась проверкой этих сообщений.
Елена Миронова
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