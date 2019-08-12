Случайные свидетели нашли материалы дел с личными данными граждан, сообщает DEITA.RU.



В Свердловской области полиция проверят опубликованные в анонимных телеграм-каналах информацию. Судя по публикациям блогеров, в лесу в районе деревни Шайдурово обнаружили выброшенные материалы уголовных дел.

Как рассказали очевидцы, среди бумаг есть фотографии, а также характеристики на людей и даже данные их паспортов.

Как пишет РИА Новости, полиция уже занялась проверкой этих сообщений.

Елена Миронова