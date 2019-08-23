Житель Приморья хранил шкуру редкого животного двадцать лет, сообщает DEITA.RU со ссылкой на официальный сайт МВД России.

Полицейские города Уссурийск Приморского края изъяли у местного жителя при проверке автомобиля шкуру дальневосточного леопарда.

Мужчина пояснил правоохранителям, что она досталась ему в качестве подарка от знакомого, который он сделал более двадцати лет назад.

Изъятую шкуру полицейские направили в Центр "Амурский тигр". Специалисты подтвердили, что она принадлежит особи подвида дальневосточный леопард, занесённого в Красную книгу России. Смерть животного наступила в результате двух огнестрельных ранений.

Экологический ущерб, причинённый государству в результате убийства краснокнижного животного, превысил миллион рублей.

Теперь нарушителю грозит санкция в виде лишения свободы сроком до трёх лет со штрафом в размере до миллиона рублей.

Дмитрий Шевченко