Сотрудники правопорядка получили знания о том, каким образом нужно взаимодействовать с наркоторговцами, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Структура, входящая в состав МВД и отвечающая за контроль незаконного оборота наркотиков выпустило памятнику для сотрудников органов правопорядка, в которой описывается как можно покупать наркотики у барыг для того, чтобы в последствии взять их с поличным.

Первое, на что обратили внимание составители данной инструкции, это то, что сами стражи порядка не должны склонять или уговаривать драгдилера продать им запрещённое вещество. По инструкции, продавец наркотиков должен самостоятельно предложить человеку, находящемуся под прикрытием, приобрести у него товар.

Факт подобных предложений необходимо зафиксировать на аудио. Также для начала проверки сотрудникам нужно обзавестись сразу несколькими источниками.

Новые разъяснения для полицейских появились в ведомстве после нашумевшего дела Ивана Голунова, которому могли подкинуть наркотики сами правоохранители.

Дмитрий Шевченко