Полицейский беспредел или несчастный случай: известны версии о причине смерти Джорджа Флойда

Эксперты расходятся во мнении, насколько полицейские Миннеаполиса виноваты в смерти задержанного им афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает ИА DEITA.RU.

Бюро судебно-медицинской экспертизы округа Хеннепин, штат Миннесота опубликовало официальный отчет о вскрытии погибшего. Согласно этим сведениям, в момент смерти мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, он принимал фентанил, выявлены признаки употребления метамфетамина. Также у него диагностированы артериосклеротическая и гипертоническая болезни сердца. Причиной же смерти стали остановка сердца и дыхания из-за чрезмерно жестких методов задержания. Но отмечается, что умысла убить в действиях правоохранителей не было, пишет Life.

При этом эксперты, проводившие повторное независимое вскрытие, говорят об обратном. Согласно их выводам, никаких настолько опасных болезней у погибшего не было, а смерть наступила от того, что полицейские сдавили ему шею и стояли коленями на его спине.