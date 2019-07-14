Люди переходили дорогу по нерегулируемому переходу, сообщает DEITA.RU.



В ночь на воскресенье, 14 июля, в Хабаровске произошло ДТП, в котором скончался один человек. Как сообщили в МВД, виновником аварии, по предварительным данным, стал полицейский.

В служебное время полицейский ехал по городу. На одном из нерегулируемых пешеходных переходов он сбил троих человек. От травм один погиб на месте, два других сейчас находятся в больнице.

Сейчас Управление МВД по Хабаровскому краю проводит проверку. Если полицейский действительно виновен в ДТП, его уволят из органов внутренних дел.

Елена Миронова