14 Июль 2019, 14:30
Полицейский на службе сбил трех человек
Источник изображения: tvc.ru
Люди переходили дорогу по нерегулируемому переходу, сообщает
DEITA.RU.
В ночь на воскресенье, 14 июля, в Хабаровске произошло ДТП, в котором скончался один человек. Как сообщили в МВД, виновником аварии, по предварительным данным, стал полицейский.
В служебное время полицейский ехал по городу. На одном из нерегулируемых пешеходных переходов он сбил троих человек. От травм один погиб на месте, два других сейчас находятся в больнице.
Сейчас Управление МВД по Хабаровскому краю проводит проверку. Если полицейский действительно виновен в ДТП, его уволят из органов внутренних дел.
Елена Миронова
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