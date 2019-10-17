Полицейским добавят полномочий

Владимир Путин подписал поправки к ФЗ «О полиции», по которым полицейские, прокуроры и сотрудники ФСБ смогут выносить предостережения гражданам, сообщает DEITA.RU.



Как отмечают сами правоохранители, предостережение может быть применено, когда отсутствует основание для привлечения к уголовному или административному наказанию. Например, когда человек в состоянии алкогольного опьянения нарушает общественное поведение, тогда он может получить предостережение. Делается это для того чтобы он не совершил преступление.

В каком именно виде будет проходить эта процедура, пока неизвестно. Порядок будет разработан в МВД. Однако специалисты с уверенностью заявляют, что это будет официальный документ, а не просто замечание от сотрудников полиции. При этом гражданину его необходимо будет исполнить, иначе может последовать следующее наказание.

Как отмечают разработчики законопроекта, данные поправки несут профилактическое действие, основной целью их является выявление причин нарушения закона. Депутаты считают, что благодаря нововведениям удастся устранить причины, которые наталкивают граждан на нарушение правопорядка, и воспитать соотечественников.

Напомним, что в Госдуме в настоящее время готовятся еще поправки в закон «О полиции», благодаря которым у полицейских появится больше обязанностей, а у задержанных больше прав. Так, полицейские должны будут сообщать о пострадавших родственникам, а задержанные из отделений смогут звонить не только адвокату, но и родственникам с близкими. В момент задержания о правах граждан должны будут рассказать полицейские, также именно у них может появится новая обязанность – сообщать о краже с дачного участка.

Иван Юрьев