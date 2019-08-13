Махинации с зарплатами выявил профсоюз в полиции и потребовал у следкома разобраться, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на РБК.

Сотрудники СК выступают за проверку Департамента тыла МВД. Повод денежное довольствие работников стали заменять с помощью различных пособий: для беременных, ликвидаторов чернобыльской аварии или Героев России.

Ситуацию с подозрением в махинациях просит изучить председатель Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин. Он рассказал также прошлогодний случай, когда сотрудница департамента тыла МВД РФ пожаловалась в суде на незаконное увольнение. Выписка с ее банковского счета содержала сведения о компенсационных выплатах, которых сотрудница не получала. Но вместо денежного довольствия стояли именно они.

Оказалось, что девушке платили как ликвидатору аварии, хотя она на тот момент даже не родилась, перечисляли пособие по уходу за ребенком, когда ее сыну было 10 лет, зачисляли средства за съем жилья или перечисления по больничному листу но таких фактов в жизни уволенной не наблюдалось. Ей заплатили 834,2 тысячи рублей пособия вместо денежного довольствия за два с половиной года.

Теперь Пашин требует разобраться и проверить, как обстоят дела с деньгами других сотрудников, поскольку это не единичный случай, по его словам.

Анастасия Туркова