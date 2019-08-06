Полицейским могут поднять пенсионный возраст, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «URA.RU». Предельные сроки службы увеличились.

В начале августа распоряжением лидера страны повысили на пять лет пенсионный возраст для генералов МВД. Теперь на пенсию они смогут выйти в 65, полковники – в 60, майоры и подполковники – в 55. Все остальные могут получить заслуженный отдых по-старому, в пятьдесят лет.

В ведомстве говорят, что дослужившиеся до высоких званий наверняка и опытны, и сговорчивы при этом. Остальным придется ежегодно просить оставить их на службе.

Идет речь о том, чтобы оставить полиции выбор: уйти, прослужи положенные 20 лет, или продолжить работать.

Анастасия Туркова