Полицейского из Главка отправили в СИЗО

Заместителя начальника Главка по уголовному розыску отправили в СИЗО, по подозрению в получении крупной взятки, сообщает DEITA.RU.

Меру пресечения высокопоставленному полицейскому определил Пресненский суд Москвы. До этого Евгений Кузин занимался раскрытием резонансных преступлений. Предполагается, что он получил порядка $300 тысяч, за эту сумму он должен был не привлекать к уголовной ответственности одного из граждан.

Кто именно давал взятку неизвестно. При это его подельником называют пенсионера ранее служившего в органах МВД. «РГ» пишет, что его также арестовали по подозрению в преступлении по статье 291.1 УК РФ.