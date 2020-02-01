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6 Декабрь 2019, 18:15

Полицейского из Главка отправили в СИЗО

Москва, Кремль

Он подозревается в получении крупной взятки

Заместителя начальника Главка по уголовному розыску отправили в СИЗО, по подозрению в получении крупной взятки, сообщает DEITA.RU.

Меру пресечения высокопоставленному полицейскому определил Пресненский суд Москвы. До этого Евгений Кузин занимался раскрытием резонансных преступлений. Предполагается, что он получил порядка $300 тысяч, за эту сумму он должен был не привлекать к уголовной ответственности одного из граждан.

Кто именно давал взятку неизвестно. При это его подельником называют пенсионера ранее служившего в органах МВД. «РГ» пишет, что его также арестовали по подозрению в преступлении по статье 291.1 УК РФ. 

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