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Полицейского задержали по подозрению в убийстве атамана: СМИ
6 Февраль 2020, 10:30
Полицейского задержали по подозрению в убийстве атамана: СМИ
Мотивом убийства называют морские огурцы
Следователи СКР, ФСБ и спецназа задержали высокопоставленного полицейского одного районных отделений МВД по подозрению в убийстве, сообщает ИА DEITA.RU. Об этом пишут ряд телеграмм-каналов и федеральных СМИ.
Напомним, что преступление произошло в Хасанском районе Приморья в поселке Барабаш. В ноябре там был застрелен казачий атаман, который параллельно занимался бизнесом по добыче трепанга. Именно передел сфер влияния в нем и называют причиной преступления.
В Следственном комитете Приморского края корреспонденту DEITA. RU не стали комментировать эту ситуацию.
Ранее DEITA.RU сообщало, что преступление произошло около его дома, когда он возвращался в него. Свидетели видели двух мужчин рядом с местом преступления, которые уезжали на темном седане. Тогда в следкоме заявляли о возбуждении уголовного дела.